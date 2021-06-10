Евгений Попов: В ходе экологических акций было посажено свыше 420 деревьев

Фото: Дарья Пыльцына

Евгений Попов, ведущий программы «60 минут», активно участвует в озеленении территорий Западного округа. За несколько месяцев было высажено свыше 420 деревьев и кустарников в районах Дорогомилово, Крылатское, Раменки, Фили-Давыдково. В частности, около 200 саженцев появилось во дворе одного из домов на площади Победы в районе Дорогомилово в рамках акции «Зеленые дворы району».

— Считаю озеленение важной частью работы по повышению качества жизни людей, — отметил Евгений Попов. — Деревья и кустарники улучшают экологию не только конкретного двора, но и всего района. Они защищают территорию от ветра, служат естественным фильтром от пыли, вредных газов и шума. С учетом плотности автомобильного движения зеленых насаждений в Дорогомилове явно недостаточно. Поэтому рад был помочь жителям в реализации их пожеланий.

В ходе акции жители вместе с журналистом посадили саженцы высокогорной сосны, барбариса, чубушника, спиреи. Это стало завершением затянувшегося этапа благоустройства территории вокруг многоэтажного дома. После завершения общестроительных работ москвичи в течение двух лет добивались высадки деревьев и декоративных кустарников, чтобы сделать двор по-настоящему уютным и комфортным.

— Вопрос озеленения у нас поднимался давно, — рассказала председатель совета дома Наталья Субботина. — Мы живем вблизи Кутузовского проспекта — свежего воздуха не хватает катастрофически. Очень долго пытались решить эту проблему силами жителей, обращались в органы власти, но дело затянулось на годы.

В итоге горожане решили обратиться к Евгению Попову, который уже известен своими экологическими инициативами и акциями, например, по озеленению Мичуринского проспекта. Журналист быстро откликнулся и буквально за несколько недель решил вопрос. Для жителей было особенно приятно, что они сами выбрали виды растений, которые будут посажены.

— Специалисты уверены, что при должном уходе все саженцы приживутся, — рассказал Евгений Попов. — Это будет наш совместный вклад в экологическое будущее столицы.

Как сообщают в городском департаменте природопользования и охраны окружающей среды, за последних 10 лет в Москве высажено почти 800 тысяч деревьев и 8,7 миллиона кустарников. Среди озеленяемых территорий дворы не только многоквартирных домов, но и учреждений социальной сферы: больниц, поликлиник, детских садов, школ.