По инициативе депутата Ирины Белых участники образовательных патриотических проектов смогут получать дополнительные баллы к ЕГЭ

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В ближайшее время участники общегородских патриотических и образовательных проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» получат статус «волонтеров истории» и «волонтеров культурного наследия». Это позволит добавить им дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в целый ряд ВУЗов страны. Такое развитие образовательных проектов предполагалось Департаментом образования и науки города Москвы. Решение было принято в ходе рабочей встречи Ирины Белых в Комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.

— Я рада, что поддержано мое предложение об учете в качестве волонтерской деятельности исследовательской работы московских школьников и учащихся колледжей в наших образовательных проектах. В ближайшее время будет заключено соглашение между Городским методическим центром столичного Департамента образования и Московским ресурсным центром «Мосволонтер» для того, чтобы первые победители конкурса «Мой район в годы войны» уже в ближайшее время могли получить статус «волонтера истории». Участники другого нашего проекта «Московский экскурсовод» станут «волонтерами культурного наследия». Причем для победителей количество учтенных волонтёрских часов и дополнительных баллов будет увеличено, — заявила Ирина Белых.

Парламентарий подчеркнула, что председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова тоже поддержала ее инициативу. Ирина Белых отметила, что председатель Комитета считает заключение соглашения об интеграции проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» в общегородское волонтерское движение большим шагом по поддержке активных школьников и развитию патриотических проектов.

В дальнейшем все столичные школы и колледжи смогут расширить возможности участия в масштабном волонтерском движении.

Ранее депутат ГД, куратор проекта «Мой район в годы войны», Ирина Белых выступила с инициативой начислять дополнительные баллы к ЕГЭ победителям проекта и засчитывать подобную деятельность в качестве волонтерской.