Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Парк «Сокольники» расскажет москвичам о своем криминальном прошлом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Парк «Сокольники» расскажет москвичам о своем криминальном прошлом

Ольга Маркова

Развлечения

Парк «Сокольники» 13 июня приглашает москвичей и гостей столицы на новую экскурсию «Криминальные «Сокольники»: преступления, кутеж и курьезные случаи».

Участники мероприятия узнают, где в парке находилась местность, прозванная «грабиловкой», кто такая атаманша Танька Ростокинская, где промышляли воришки «раздеваи-разуваичи», какие происшествия случались во время народных гуляний, как в «Сокольниках» ограбили Ленина и в каком кафе в 1990-е любили собираться криминальные авторитеты.

«Сокольники» долгое время находились на окраине Москвы. Придорожный разбой был здесь не редкостью. Сохранились легенды о крестьянской шайке, наводившей ужас на всю округу. Да и в более поздние годы в некоторых глухих местах Сокольнической рощи было небезопасно.

Участие в мероприятии по билетам, по регистрации, сообщается на сайте парка.

Читайте также: Политех пригласил москвичей на спектакль-экскурсию «Тася ищет ответы»

историяпарк «Сокольники»экскурсия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте