Парк «Сокольники» расскажет москвичам о своем криминальном прошлом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Парк «Сокольники» 13 июня приглашает москвичей и гостей столицы на новую экскурсию «Криминальные «Сокольники»: преступления, кутеж и курьезные случаи».

Участники мероприятия узнают, где в парке находилась местность, прозванная «грабиловкой», кто такая атаманша Танька Ростокинская, где промышляли воришки «раздеваи-разуваичи», какие происшествия случались во время народных гуляний, как в «Сокольниках» ограбили Ленина и в каком кафе в 1990-е любили собираться криминальные авторитеты.

«Сокольники» долгое время находились на окраине Москвы. Придорожный разбой был здесь не редкостью. Сохранились легенды о крестьянской шайке, наводившей ужас на всю округу. Да и в более поздние годы в некоторых глухих местах Сокольнической рощи было небезопасно.

Участие в мероприятии по билетам, по регистрации, сообщается на сайте парка.

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