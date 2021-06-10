Вознесение Господне — 2021: названы приметы христианского праздника

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Один из важнейших христианских праздников — Вознесение Господне — отмечается на 40-й день после Светлой Пасхи. В этом году Русская православная церковь отмечает его в четверг, 10 июня.

История

Согласно библейским приданиям, в течение 40 дней после Пасхи Иисус Христос присутствовал на Земле. Он приходил к апостолам, вел с ними беседы. А на 40-й день он завершил свое земное служение и отправился на небо.

В христианстве с Вознесением связана традиция почитания Святой Троицы — Бога-отца, Бога-сына и Бога Святого духа.

Традиции и приметы

В древности Вознесение связывали с окончательным наступлением благодатного лета. Это время считалось лучшим. Весенние полевые работы уже завершены, а на столе достаточно пищи. В народе существовала примета, которая гласила, что на этот праздник весна-красна возносится на Небеса вместе с Христом, уступая дорогу лету.

Вознесению предшествует Соловьиная ночь. Она считалась временем полного раскрытия живительных объятий матушки-природы. В эту ночь было принято не спать, чтобы встретить лето. Традиционно такие встречи сопровождались ритуальными трапезами и гуляниями.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещено делать тяжелую работу, ссориться, скандалить и сквернословить. Несмотря на то, что праздничная трапеза позволяет употребить небольшое количество вина, пьянство было под запретом.

В Соловьиную ночь и на Вознесение не принято засиживаться дома. Нелюдимов никто не любил. Считалось, что они задумывают что-то нехорошее. Кроме этого, нельзя в этот день причинять какой-либо ущерб природе. Поэтому нельзя вести работы на земле, обижать животных и птиц, отмечает ФАН. Строго на строго запрещалось рыбачить и охотиться. Женщинам нельзя заниматься рукоделием.

Существовала примета, согласно которой в это время нельзя купаться. Она гласила, что до Троицы, пока вода не прогрелась и не очистилась, особенно свирепствуют русалки. Они могут затянуть купальщика на дно.

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