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Американский город обесточили, чтобы спасти медвежонка, запутавшегося в проводах
Фото: otr-online.ru

Американский город обесточили, чтобы спасти медвежонка, запутавшегося в проводах

Елена Фролова

Общество

Сотрудникам электрокомпании в американском штате Аризона пришлось отключить электроэнергию в целом городе, чтобы спасти жизнь медвежонка.

Детеныш забрался на опору линии электропередач около населенного пункта Уилкокс. В результате малыш там застрял. На место происшествия вызвали электриков, которые после длительных размышлений пришли к выводу, что нужно обесточить город.

Изначально ветеринаров для животного не стали вызывать, однако, как спасать медвежонка, специалисты тоже не знали. Способ был выбран самый очевидный, отмечает «ОТР». В детеныша потыкали палкой. Несмотря на то, что он выбился из сил, звереныш был возмущен таким поведением людей. Он стал огрызаться, а затем сам выбрался из проводов и спустился со столба.

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