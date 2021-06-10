Заболевший коронавирусом Noize MC сообщил о переносах концертов

Фото: instagram/noizemc

Рэп-исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, рассказал 10 июня в своем Instagram, что сдал положительный тест на COVID-19 и теперь находится на двухнедельной самоизоляции.

— Дорогие смоляне, москвичи, киевляне и особенно те, кто собирался приехать в столицу Украины на концерт 12 июня из других городов! У меня для вас всех не самые лучшие новости, — начал свой пост исполнитель.

По его словам, он почувствовал себя плохо после концерта в Иванове — у него возник насморк, поднялась высокая температура. Музыкант сдал тест, и тот оказался положительным.

Исполнитель поспешил успокоить фанатов по поводу ближайших концертов — он постарается компенсировать свое отсутствие в Смоленске 17 июня. Концерт в Киеве переносится на 31 июля, а московский фестиваль, на котором он должен был выступить 12 июня, пройдет 3 июля.

Фанаты и коллеги поддержали музыканта.

— Ваня, поправляйся!, — написал Никита Вакуленко (Баста) в комментариях. Официальный аккаунт группы Anacondaz тоже пожелал ему выздоровления.

«Держись, гений! Выздоравливай»; «Скорейшего выздоровления!»; «Ваня, скорейшего выздоровления! Мы с тобой» — пишут фанаты под постом.

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