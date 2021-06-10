Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат

Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт»

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов заявил о своем намерении идти на выборы в Государственную думу по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца. Он подчеркнул, что ранее не занимался политикой и не планирует присоединяться ни к одной из партий.

— Решение сложное. Я советовался с главными для меня людьми — с семьей и с добровольцами, и они меня поддержали. Решил, буду участвовать в этих выборах. Определился и с округом. Это 208-й округ ЦАО Москвы. Я здесь родился, живу, работаю, я знаю здесь каждый дом. Мне очень важен уровень поддержки, который я получу от людей, поэтому я не хочу выдвигаться ни от каких партий. Буду собирать подписи, — сказал Леонов.

По словам кандидата, в Госдуму он идет с законопроектами, которые не волнуют действующих депутатов, но нужны людям, так как направлены на спасение и сохранение жизней. Один из них — законопроект об определении местоположения пропавшего человека с мобильным телефоном, над которым добровольцы бьются уже почти 10 лет. Закон был принят вчера в Госдуме в третьем чтении, но требует серьезных доработок, иначе он бесполезен.

Второй важный законопроект — создание единой федеральной базы неизвестных пациентов.

— Сейчас, если человек попадает в больницу и неправильно называет свои данные или не помнит их, найти его практически невозможно, — отметил координатор «ЛизаАлерт».

Леонов утверждает, что законодательные инициативы добровольцев позволят спасать и возвращать домой тысячи пропавших людей.

Помимо федеральных инициатив, Олег Леонов планирует идти на выборы с предложениями по решению проблем, с которыми сталкиваются жители ЦАО Москвы.

— В округе сложная ситуация с автомобильными парковками, по ночам людям мешают спать шумные рестораны, мотоциклисты, стритрейсеры. Со всем этим надо разбираться, жители ЦАО имеют право на комфортную спокойную жизнь, — подчеркнул Леонов.

Леонов отметил, что независимые кандидаты на выборах сталкиваются с серьезными препятствиями, одно из которых — «безумные требования к сбору подписей». Тем не менее он намерен «пройти этот путь».

В интервью «Медузе» Леонов признался, что никогда раньше не занимался политикой. Для него это шаг в неизвестность, но он намерен его сделать.