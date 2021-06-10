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Знаменитому поезду «Красная стрела» исполнилось 90 лет. Первая поездка этого состава состоялась 10 июня 1931 года.

Тогда это был один самых лучших поездов в стране. Его обслуживали внимательные проводники. Вагоны были оформлены в уникальном на тот момент дизайне. Считалось, что по «Красной стреле» можно сверять время, так как состав прибывал на платформы и станции точно по расписанию. Вплоть до 1962 года вагоны состава были синего цвета. За 90 лет своего существования «Красная стрела» не выезжала в рейсы только во время Великой Отечественной войны.

— Состав прекратил поездки 24 июня 1941 года. Вагоны были спрятаны. За время блокады Ленинграда поездные бригады сохранили все оборудование. Первый рейс после снятия блокады состоялся 20 марта 1944 года. Однако времена были такими, что идет война, поэтому с составом шла зенитная установка, — рассказал начальник поезда Сергей Доронин.

«Красная стрела» не раз попадала на кадры известных фильмов. Ее можно увидеть в «Иронии судьбы. Продолжение», «Презумпции невиновности», «Стреле любви» и так далее, отмечают «Невские новости».

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