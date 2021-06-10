Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столтенберг рассказал о телефонных переговорах с Зеленским перед саммитом НАТО
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Столтенберг рассказал о телефонных переговорах с Зеленским перед саммитом НАТО

Юлия Павлушова

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью в стране во время телефонного разговора с генсеком Нато Йенсом Столтенбергом. Об этом представитель альянса сообщил в своем Twitter.

Йенс Столтенберг отметил, что в разговоре прозвучала тема «неприемлемого наращивания сил Россией».

— Я подчеркнул нашу последовательную политическую и практическую поддержку Украине и поддержал реформы в этой стране, — написал генсек НАТО.

Ранее президент Владимир Путин оценил значение расширения НАТО для России.

Читайте также: Рябков заявил, что времена «перезагрузок» между США и Россией остались в прошлом

НАТОУкраинаСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте