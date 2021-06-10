Столтенберг рассказал о телефонных переговорах с Зеленским перед саммитом НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью в стране во время телефонного разговора с генсеком Нато Йенсом Столтенбергом. Об этом представитель альянса сообщил в своем Twitter.

Йенс Столтенберг отметил, что в разговоре прозвучала тема «неприемлемого наращивания сил Россией».

— Я подчеркнул нашу последовательную политическую и практическую поддержку Украине и поддержал реформы в этой стране, — написал генсек НАТО.

Ранее президент Владимир Путин оценил значение расширения НАТО для России.

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