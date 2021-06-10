СМИ: Йеменский город Мариб обстреляли баллистическими ракетами

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Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили несколько баллистических ракет по городу Мариб. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил портал Aden Al-Ghad.

Город находится в центральной части страны, в 135 километрах к востоку от столицы республики. По данным издания, ракеты упали и взорвались в центральных кварталах.

На данный момент известно о пяти погибших во время взрыва.

Ранее сообщалось, что российский военный погиб в Сирии из-за подрыва бронеавтомобиля.

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