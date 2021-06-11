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Московские бизнесмены предложили снять ограничения для прошедших вакцинацию от COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские бизнесмены предложили снять ограничения для прошедших вакцинацию от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Представители московской индустрии развлечений выступили с предложением отменить ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, для прошедших вакцинацию от COVID-19.

Соответствующее письмо руководителю департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину подписали генеральный директор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов и вице-президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений, основатель семейных парков приключений «Zaмания» Павел Ковшаров.

Авторы инициативы предложили приступить к частичной или полной отмене ограничений для вакцинированных жителей Москвы, а также предложили «принять участие в экспертизе, проработке нормативных актов и технологий внедрения от лица предпринимателей индустрии развлечений».

Свое предложение бизнесмены мотивировали тем, что необходимость соблюдать все ограничения вне зависимости от того, привит человек или нет, сказывается на настроении гостей и, как следствие, выручке компаний.

В письме также говорится, что представители индустрии развлечений предлагают бонусы для предъявителей сертификатов о вакцинации, поощряя таким образом граждан делать прививки от коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил неравномерность эпидемиологической ситуации по COVID-19 в российских регионах тем, что не во всех субъектах РФ жители ответственно относятся к соблюдению мер профилактики.

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