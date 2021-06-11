В парке «Патриот» откроется новая экспозиция танкового музея
Парк «Патриот» приглашает посетителей 12 июня, в День России, принять участие в открытии новой экспозиции танкового музея.
Для посетителей подготовлены различные мастер-классы: «Военная медицина», «Метание ножей», «Сборка-разборка гусеницы танка», «Разминирование».
Гости парка увидят выставку исторического и современного оружия, боевых экипировок, получат доступ в боевые отделения боевых машин БМП1, смогут реализовать свою мечту на танкодроме.
Гвоздем программы станут показательные выступления ВДВ, концерт и танковый вальс, сообщается на сайте парка.
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