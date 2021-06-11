Еще 12 505 случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 84 регионах России выявили 12 505 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба в пятницу, 11 июня.

Среди новых пациентов 17,7 процента не имели клинических проявлений заболевания. Полностью вылечились в стране за 24 часа 10 188 человек, скончались 396 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве — 5853, Санкт-Петербурге — 863 и Московской области — 837.

Всего за время пандемии в России выявили 5 180 454 случая COVID-19. Полностью вылечились 4 782 183 человека, скончались 125 674 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее врач рассказал, что мешает образованию коллективного иммунитета в России.

Читайте также: Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших COVID-19