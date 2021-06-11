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Депутат ГД Ирина Белых прокомментировала принятые поправки о запрете отрицать решающую роль советского народа в Победе над фашизмом
Фото: Сергей Николаев

Депутат ГД Ирина Белых прокомментировала принятые поправки о запрете отрицать решающую роль советского народа в Победе над фашизмом

Павел Гриднев

Общество

Депутат ГД Ирина Белых заявила, что принятые поправки к закону о запрете отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне поставят «законодательный заслон» попыткам фальсифицировать историю. Ранее Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в соответствующий закон.

— Мне, как гражданину своей страны и патриоту даже не хочется думать о том, что кто-то может ставить под сомнение роль нашей страны в Победе над фашизмом и ту огромную цену, которую она за это заплатила. Однако, сегодня такие лживые и псевдонаучные заявления все-таки имеют место. Мы, законодатели, неоднократно заявляли о целенаправленных попытках фальсифицировать историю, а говоря простым языком, просто украсть Победу у нашего народа. Считаю, что противостоять этим гнусным попыткам необходимо комплексными мерами. И принятые нами поправки поставят законодательный заслон таким попыткам, — подчеркнула парламентарий.

По словам Белых, некоторые эксперты умышленно умалчивают о том, войска какой страны освободили лагерь смерти — Освенцим (Аушвиц), ставший олицетворением Холокоста. Также есть те, кто пытается подвести исторические обоснования для деятельности предателей и коллаборационистов, чьи преступления были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй Мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Теперь в любом публичном заявлении или произведении запрещается отождествлять цели, решения и действия руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси». Одновременно запрещается любое отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии. Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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