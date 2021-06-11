Невролог перечислил симптомы рассеянного склероза

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Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов объяснил, что в зависимости от зоны повреждения головного мозга, симптомы рассеянного склероза будут разными. Среди них он выделил нарушение зрения, расстройство чувствительности, движения, равновесия и мочеиспускания.

— Важный критерий — колебание симптоматики, то есть все прошло со временем, — добавил специалист.

По его мнению, особо подозрительный симптом — нарушение зрения, которое проходит самостоятельно. Богданов в этом случае советует обратиться к офтальмологу. Если при этом вовлечен зрительный нерв, необходимо проконсультироваться с неврологом.

— Окончательно причина заболевания не установлена. Говорят о возможной вирусной этиологии, дефиците витамина Д, неблагоприятном экологическом фоне, хроническом стрессе. Именно профилактика этих возможных факторов, возможно, снижает риск развития заболевания, — рассказал он.

Богданов объяснил, что от этого недуга страдают люди разных возрастов — дети, трудоспособное население и пожилые люди.

Также он отметил, что не уверен во влиянии коронавируса на больных рассеянным склерозом, но подчеркнул важность мер защиты от него, сообщает РИА Новости.

— Сейчас пока недостаточно данных о влиянии коронавируса на течение рассеянного склероза, но пациенты с аутоиммунными заболеваниями находятся в зоне риска тяжелого течения заболевания, к тому же часть пациентов с рассеянным склерозом, получающих иммуносупрессивную терапию, находятся в зоне риска инфицирования, поэтому важны все противоэпидемические меры, чтобы снизить риск заражения, — резюмировал специалист.

Напомним, что 11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза.

Ранее терапевт назвала признаки, свидетельствующие о рассеянном склерозе.

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