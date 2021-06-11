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Петербургские мосты не будут разводить в связи с празднованием Дня России
Фото: Pixabay

Петербургские мосты не будут разводить в связи с празднованием Дня России

Елена Фролова

Общество

Мосты в Санкт-Петербурге не будут разводить в ночь на воскресенье, 13 июня. Это связано с празднованием Дня России, который традиционно отмечается в нашей стране 12 июня. Такую информацию предоставили в пресс-службе «Мостотреста».

— Согласно постановлению городского правительства от 29 ноября 2006 года «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводку мостов не производят в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, — подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Обо всех изменениях в расписании разводки инженерных сооружений заблаговременно сообщается на сайте, а также официальных страницах в социальных сетях и мобильном приложении организации, отмечают «Невские новости».

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развод мостовДень РоссииСанкт-Петербург
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