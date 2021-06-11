Лихач на электросамокате сбил женщину в столичном парке

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичка оказалась на больничной койке после того, как ее сбил неизвестный на самокате в столичном районе Якиманка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 11 июня.

Инцидент произошел вечером 9 июня. В одном из парков в центре Москвы на 56-летнюю женщину наехал неизвестный на электросамокате. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в медицинское учреждение, где ей диагностировали закрытый перелом руки со смещением.

Медики сообщили о происшествии в полицию. По данному факту проводится проверка.

Ранее Департамент транспорта Москвы призвал водителей самокатов соблюдать правила дорожного движения в связи с участившимися случаями ДТП с этим видом транспорта.

Читайте также: Аренду самокатов приостановили в Санкт-Петербурге