Гуляющего по Мытищам кабана Валеру сняли на видео
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий
Кабан неожиданно появился на улице в подмосковном городе Мытищи. Видео с животным опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
Местные жители прозвали гостя Валерой.
На кадрах видно, как кабан непринужденно гуляет по траве и тротуарам во дворе жилого дома.
Напомним, недавно в Мытищах из частного сектора сбежал медведь. Животное сбежало с территории гольф-клуба. В связи с инцидентом в режим готовности были переведены все оперативные службы города.
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