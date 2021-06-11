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Гуляющего по Мытищам кабана Валеру сняли на видео
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Гуляющего по Мытищам кабана Валеру сняли на видео

Полина Долганова

Город
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Кабан неожиданно появился на улице в подмосковном городе Мытищи. Видео с животным опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Местные жители прозвали гостя Валерой.

На кадрах видно, как кабан непринужденно гуляет по траве и тротуарам во дворе жилого дома.

Видео: Telegram / Москва 24

Напомним, недавно в Мытищах из частного сектора сбежал медведь. Животное сбежало с территории гольф-клуба. В связи с инцидентом в режим готовности были переведены все оперативные службы города.

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кабаныМосковская областьМытищи
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