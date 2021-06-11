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Названы способы, как правильно выбрать спелые персики и абрикосы
Фото: Pixabay

Названы способы, как правильно выбрать спелые персики и абрикосы

Елена Фролова

Общество

При выборе абрикосов и персиков покупателям стоит обращать внимание на их мякоть. Она должна быть сочной и мясистой, не иметь гнили и повреждений, нанесенных вредителями. Подробно об этом рассказала специалист инспекции по качеству питания государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Екатерина Чердакова.

— Эти плоды могут иметь разную окраску в зависимости от того региона, где они были выращены. Лучше выбирать плоды с небольшой веточкой. При ее отсутствии кожица в месте прикрепления не должна выглядеть поврежденной, — подчеркнула Екатерина Чердакова.

Эксперт также добавила, что мякоть персиков и абрикосов должна быть сочной, мясистой, без разжиженной консистенции, гнилых налетов и повреждений сельскохозяйственными вредителями, отмечает РИАМО.

По ее словам, зрелые персики можно определить по запаху. Она также не советовала приобретать зеленые абрикосы и персики, потому что дома они могут не дозреть. Хранить эти плоды стоит в нулевой камере холодильника порядка двух недель.

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