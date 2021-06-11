Футбольный эксперт назвал самого сложного соперника россиян на Евро-2020

Фото: Twitter / Официальная страница сборной России по футболу

Самым сложным соперником на групповом этапе чемпионата Европы по футболу для российской сборной будет Дания. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал бывший спортивный директор футбольного клуба «Зенит», советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт.

Напомним, в субботу, 12 июня, в 22:00 сборная России начнет свое выступление на турнире, перенесенном из-за пандемии коронавируса. Наша команда встретится в Санкт-Петербурге с Бельгией, занимающей лидирующее место в рейтинге ФИФА. 16 июня Россия сыграет дома с Финляндией, а 21 июня — в Копенгагене с Данией.

— Во-первых, датчане не слабее бельгийцев по подбору футболистов и качеству игры. Во-вторых, мы будем играть не в Петербурге, а в Дании. В-третьих, мы будем играть без своих болельщиков, что тоже является не лучшим фактором для нас. В-четвертых, эта игра будет определяющей: кто выйдет в плей-офф турнира, — объяснил Рапопорт.

Сам чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня. В Риме сыграют Турция и Италия. В этом году мундиаль пройдет в 12 городах. Помимо столицы Италии, Копенгагена и Санкт-Петербурга, матчи примут Лондон, Мюнхен, Баку, Дублин, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам и Бильбао.

В России с 12 июня по 2 июля пройдут семь матчей: шесть в рамках группового этапа и один четвертьфинальный. Полуфинальные игры и финал чемпионата состоятся в Лондоне 6–7 и 11 июля соответственно.

Всего в турнире принимают участие 24 сборные.

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