Сергей Собянин заявил об «ухудшении тяжести» коронавируса в Москве

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Множество москвичей находятся в реанимации на ИВЛ, а тяжесть заболевания коронавирусом усиливается. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 11 июня.

— Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается. У нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая, — рассказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин сообщил, что около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19.

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