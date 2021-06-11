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Терапевт объяснил, как собрать дорожную аптечку
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Терапевт объяснил, как собрать дорожную аптечку

Елена Фролова

Общество

Во время сезона отпусков многие путешественники задумываются о том, что в их чемодане должно быть место для дорожной аптечки. Позаботиться о ее формировании стоит заранее.

— Объем и состав дорожной аптечки нужно определять, исходя из того, сколько будет длиться путешествие, а также места, куда человек направляется, — рассказал заведующий кардиологическим отделением клинической больницы имени Виноградова, врач-терапевт, кардиолог Денис Медведев.

Он пояснил, что при короткой поездке на дачу стоит ограничиться минимально необходимым набором медикаментов. В случае путешествия за границу к подбору содержимого аптечки нужно подходить крайне ответственно. В нее должны входить препараты на все случаи. Важно, чтобы их количества хватало на всю поездку. Особенно стоит обратить внимание на лекарства, продающиеся по рецепту, потому что купить их, находясь в другой стране, проблематично, отмечает «МИР 24».

Источник: mir24.tv

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