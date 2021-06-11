Музей техники В. Задорожного пригласил отметить День России

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей техники Вадима Задорожного приглашает москвичей и гостей столицы 12 июня отметить День России. Музей подготовил развлекательную программу, в которую вошли концерт, мастер-классы, конкурсы.

Главное событие состоится в здании «Авиация». Здесь откроются выставка-конкурс стендовых моделей «Стенд. Москва 21» и выставка «Заоблачная живопись».

В течение дня посетители музея смогут покататься на ретроавтомобиле, принять участие в занятиях в литейной мастерской, мастер-классе по сборке/разборке АК-47 и мастер-классе по сборке моделей танка.

Будут работать фотозоны в танке Т-44 и катапультном кресле, шумовой тир и аттракцион «Танкодром».

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

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