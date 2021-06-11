Праздничная программа в честь Дня России пройдет в Стрелецких палатах

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» 12 июня приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня России.

В музее пройдут архитектурная экскурсия «В гостях у думного дьяка», экскурсия по экспозиции «Московские стрельцы» и «Служилые люди государства Московского» и интерактивная программа «Хитрости ратного дела».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

А еще 12 июня можно принять участие в мастер-классах по сборке/разборке АК-47 и по сборке моделей танка в Музее техники Вадима Задорожного.

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