Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Праздничная программа в честь Дня России пройдет в Стрелецких палатах
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Праздничная программа в честь Дня России пройдет в Стрелецких палатах

Ольга Маркова

Развлечения

Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» 12 июня приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня России.

В музее пройдут архитектурная экскурсия «В гостях у думного дьяка», экскурсия по экспозиции «Московские стрельцы» и «Служилые люди государства Московского» и интерактивная программа «Хитрости ратного дела».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

А еще 12 июня можно принять участие в мастер-классах по сборке/разборке АК-47 и по сборке моделей танка в Музее техники Вадима Задорожного.

Читайте также: День России, экофестиваль и Сепулька: пять причин выйти из дома в выходные

День Россииэкскурсиямузей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте