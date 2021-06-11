«У друзей кровь не пьют, для друзей кровь сдают»: акция доноров прошла в Москве

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Москвичи в пятницу, 11 июня, смогли сдать кровь в мобильном пункте на ВДНХ. Акция прошла в преддверии Всемирного дня донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня.

Мобильный пункт организовали около кинотеатра «Лекторий». Записавшиеся на донацию горожане пришли, несмотря на дождливую погоду. Число доноров было ограничено, поскольку процедуру нужно выполнять до полудня. Именно до этого времени организму человека наиболее комфортно «отдать немного крови».

Каждый потенциальный донор заполнял бланк, общался с врачами. При наличии даже малейшего противопоказания человека отправляли домой. Поэтому число записавшихся на донацию и реально сдавших кровь всегда отличается.

Корреспондента «Вечерней Москвы» сначала тоже приняли за добровольца. Однако доктор, мысленно взвесивший хрупкую девушку, сказал: «Вам сдавать кровь нельзя. Вы же и 50 килограммов не весите!»

После сдачи крови все доноры выходили с улыбкой, чувством «сделанного доброго дела», небольшой денежной компенсацией и справкой для работодателя о полагающемся оплачиваемом выходном. Приятными бонусами в дождливое пятничное утро стали горячий чай, печенье и гематоген — их предлагали вместе с подарками от организаторов.

Как рассказал один из участников акции Данила, кровь он пришел сдавать не в первый раз. Парень делает это регулярно, «когда позволяет график». После процедуры Данила чувствовал себя отлично. По его словам, он рад, «что имеет такую возможность помогать людям». Приятным моментом парень назвал и сладкие угощения после процедуры.

По словам организаторов, акцию «У друзей кровь не пьют, для друзей кровь сдают» приурочили не только ко Всемирному дню донора, но и к премьере сериала «Пищеблок», снятого по книге Алексея Иванова. Это ностальгический роман про 80-е, детский лагерь, где обнаруживаются пионеры-вампиры и им противостоят добрые пионеры.

Кстати, акцию на ВДНХ поддержали и актеры сериала — Никита Кологривый и Даниил Вершинин.

1/5 Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва 2/5 Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва 3/5 Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва 4/5 Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва 5/5 Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

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