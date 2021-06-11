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Психолог объяснила, как родителям подготовить детей к перелетам
Фото: Pixabay

Психолог объяснила, как родителям подготовить детей к перелетам

Елена Фролова

Общество

Родители, собираясь в путешествие, должны продумать и собрать вещи, которые помогут им занять и успокоить ребенка в пути. Как избежать ненужных конфликтов и волнений, а также что нужно взять с собой, чтобы детям было чем заняться, рассказала семейный, детский психолог Наталья Наумова.

Во-первых, младшего члена семьи лучше всего предупредить о предстоящем путешествии. Дошкольнику лучше детально прописать или объяснить алгоритм пути, что поможет сделать поездку более увлекательной.

— С детьми постарше достаточно будет просто обсудить предметы, которые нужно брать собой, чтобы полет был не скучным. Желательно, чтобы родители брали для своих сыновей/дочек блокноты, книги и подобное — в зависимости уже от возраста ребенка, — пояснила психолог.

По мнению эксперта, всегда нужно иметь при себе бумажные, влажные салфетки и антисептики. Если речь идет о совсем маленьком ребенке, то желательно взять в дорогу запасную одежду на случай казусных ситуаций, отмечает ФАН.

Не менее важно при путешествиях с детьми выбирать утренние или дневные перелеты. Дело в том, что по вечерам ребята больше подвержены волнениям, что приводит к непослушаниям. Во время перелета ребенка можно отвлечь интерактивными играми, книгами, раскрасками и гаджетами.

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