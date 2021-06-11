Трое школьников утонули в Онежском озере в Карелии
Трое школьников старших классов утонули, купаясь в Онежском озере. Тела погибших уже обнаружили спасатели и подняли на берег. Об этом сообщается в пятницу, 11 июня, на сайте ГУ МЧС по Карелии.
Трагедия произошла в Петрозаводске в районе Береговой улицы, у дома № 2.
Очевидцы позвонили в дежурную часть и сообщили, что несколько человек не вышли из воды, а на берегу остались их вещи. В ходе спасательной операции были обнаружены тела трех подростков.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С родственниками погибших работают психологи, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что подросток утонул в пруду на юге Москвы.
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