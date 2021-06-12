Эксперт посоветовал переболевшим COVID-19 не ездить в отпуск со сменой поясов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Людям, переболевшим коронавирусом, рекомендуется на время воздержаться от отпуска с длительным перелетом и сменой часовых поясов. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, длительные перелеты и смена поясов вызывают стресс и оказывают нагрузку на организм.

Эксперт уточнил, что многое зависит от тяжести перенесенного заболевания. Если у пациента повышенное давление и отмечаются нарушения памяти, отпуск следует отложить на потом.

Свое мнение на этот счет также высказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, риск осложнений после COVID-19 есть у каждого второго пациента старше 50 лет.

Медик объяснил возможность осложнений отсроченным длительным «шлейфом», который имеет коронавирусная инфекция. «Шлейф» характеризуется нарушением работы внутренних органов, сбоями в нервной системе и проблемами с сосудами.

Тимаков также предупредил, что негативное воздействие на ослабленный после болезни организм может оказать солнце и излишняя физическая активность, пишет ТАСС.

Ранее иммунолог перечислил самые неприятные последствия коронавируса.

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