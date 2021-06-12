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Медик объяснила, как сэкономить деньги на лечении
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Медик объяснила, как сэкономить деньги на лечении

Полина Долганова

Общество

В случае, если пациент не хочет тратить слишком много денег на посещение врачей, можно записаться на диспансеризацию. Об этом напомнила руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

По ее словам, право на бесплатное обследование дает страховой полис ОМС. Некоторые граждане имеют право каждый год проверять свое здоровье независимо от возраста.

— Один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте 40 лет и старше, — уточнила врач.

Она подытожила, что такой вариант поможет существенно сэкономить, так как позволяет выявить заболевания на ранней стадии. Позднее лечение всегда обходится пациентам дороже, пишет «Прайм».

Ранее врачи напомнили о незаметных признаках сахарного диабета.

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