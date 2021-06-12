Врач объяснила, почему молоко может быть опасно для детей
Молоко может быть крайне опасно для здоровья младенцев. Об этом рассказала главный врач одной из клиник Татьяна Чаленко.
По ее словам, если у ребенка есть склонность к высыпаниям на коже, у него может быть выявлена непереносимость лактозы.
Так, Чаленко порекомендовала родителям вводить молочные продукты в рацион малыша постепенно и параллельно наблюдать за реакцией организма.
Основная причина опасности молочки кроется в белке коровьего молока. Именно он может стать основным аллергеном.
Врач напомнила, что о непереносимости лактозы также может свидетельствовать боль в животе.
Чаленко уточнила, что замена коровьего молока на козье или соевое может оказаться безрезультатной, так как есть риск появления у ребенка аллергической реакции и на другие виды белка, пишет Ura.ru.
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