Врач объяснила, почему молоко может быть опасно для детей

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Молоко может быть крайне опасно для здоровья младенцев. Об этом рассказала главный врач одной из клиник Татьяна Чаленко.

По ее словам, если у ребенка есть склонность к высыпаниям на коже, у него может быть выявлена непереносимость лактозы.

Так, Чаленко порекомендовала родителям вводить молочные продукты в рацион малыша постепенно и параллельно наблюдать за реакцией организма.

Основная причина опасности молочки кроется в белке коровьего молока. Именно он может стать основным аллергеном.

Врач напомнила, что о непереносимости лактозы также может свидетельствовать боль в животе.

Чаленко уточнила, что замена коровьего молока на козье или соевое может оказаться безрезультатной, так как есть риск появления у ребенка аллергической реакции и на другие виды белка, пишет Ura.ru.

Ранее врачи рассказали, сколько мороженого можно есть в день детям и взрослым без особого вреда для здоровья.

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