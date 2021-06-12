Московский Кремль будет закрыт для посетителей по случаю Дня России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский Кремль будет закрыт для посетителей в субботу, 12 июня. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной службы охраны.

В столице также отменили церемонию развода караулов и ограничили допуск к мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.

Решения приняты в связи с проведением в Москве государственных мероприятий, пишет Интерфакс.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России.

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