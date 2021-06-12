Инфекционист развеял мифы о способах передачи ВИЧ-инфекции

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Мифы о способах передачи ВИЧ-инфекции развеял специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин.

По словам эксперта, чтобы понимать, как передается ВИЧ, необходимо рассмотреть каждый из трех возможных путей инфицирования.

Так, например, вирус может передаваться при контакте с кровью инфицированного при использовании каких-либо общих инструментов, предназначенных для употребления наркотиков.

Также есть риск заразиться ВИЧ при частых и незащищенных половых контактах. Чем больше у человека сексуальных партнеров, тем выше вероятность заболеть.

Последний из трех вариантов заражения — от инфицированной матери к ребенку. Пронин отметил, что в связи с отработанными алгоритмами профилактики, в современной практике такая передача ВИЧ сведена к минимуму.

— Все, других путей не существует, — констатировал эксперт в разговоре с РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о рисках при посещении мастеров маникюра на дому. В салонах красоты и студиях ногтевого сервиса для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций сотрудники должны выполнять комплекс противоэпидемических мероприятий.

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