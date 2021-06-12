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Молодая жена Петросяна раскрыла свое место работы
Фото: instagram/bruhunova

Молодая жена Петросяна раскрыла свое место работы

Полина Долганова

Общество

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассекретила свои должность и место работы.

Женщина опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в кедах и эффектной накидке.

— Халат, пижама — современная мода идеальна для работающих мам, — подписала фотографию супруга юмориста.

Одна из подписчиц в комментариях задала девушке вопрос о том, где она работает.

— Директором театра, — ответила Брухунова.

До недавнего времени все полагали, что Татьяна работает помощницей своего звездного супруга в Театре эстрадных миниатюр, однако, судя по всему, ее статус не так давно изменился.

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женаЕвгений ПетросянРабота
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