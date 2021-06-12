Петр Толстой призвал повысить доступность образования и спорта

Фото: Александр Чикин

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в День России заявил, что государству необходимо прежде всего сосредоточиться на решении внутренних вопросов. В частности, по его мнению, следует уделить внимание новым мерам по повышению уровня рождаемости, организовать семьям с детьми более комфортные условия, а также повысить доступность образования и спортивной инфраструктуры.

— Имеющиеся меры по стимулированию рождаемости в виде материнского капитала, пособий или льгот многодетным должны дополняться новыми инициативами. Для этого и была создана в Государственной думе рабочая группа по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты интересов многодетных семей, — заявил Толстой.

Депутат отметил, что семьи с детьми уже сейчас чувствуют поддержку государства. Сделаны первые понятные шаги по упрощению использования средств маткапитала, предоставлению единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей всем детям, которые пойдут в школу в следующем учебном году.

— Вместе с материальной поддержкой семей с детьми мы должны создавать условия для самореализации детей: повышать доступность образования и спорта, разъяснять основы поведения в глобальной сети, работы с контентом и обучать другим навыкам, необходимым для современного человека, гражданина новой России, — подчеркнул Толстой.

Парламентарий также добавил, что только через работу с молодежью, предоставление ей всех ресурсов для роста и развития Россия сможет сделать шаг в новую эпоху.