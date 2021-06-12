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Депутат ГД Ирина Белых в День России призывает сограждан более серьезно изучать историю страны
Фото: Сергей Николаев

Депутат ГД Ирина Белых в День России призывает сограждан более серьезно изучать историю страны

Павел Гриднев

Общество

Депутат ГД Ирина Белых в этот особенный для каждого жителя нашей страны день напоминает, что граждане России, чествуя нашу Родину, ее великое духовное, нравственное и историческое достояние, должны бережнее относиться к наследию предков.

Обращаясь к согражданам, депутат отметила:

— Для каждого из нас в слове «Россия» свой сокровенный смысл, свои символы. Есть те, для которых Родина — это пока только теплые и нежные материнские объятия. И ради наших маленьких граждан, только вступивших в этот большой мир, только познающих значение слов Родина, Россия, мы обязаны сохранить и сберечь то великое наследие, которое оставили нам предки. Задача каждого гражданина сегодня — бережно и кропотливо изучать историю нашей страны, чтобы передать последующим поколениям память о величии и подвигах нашего народа.

Ирина Белых подчеркнула, что наш многонациональный народ всегда с честью преодолевал все трудности. Основой нашей стойкости и единства была и остается преданность Отечеству. И сегодня любовь к России, ответственность за ее будущее и готовность каждого без исключения сделать все возможное для реализации нашей национальной идеи — гарантия и незыблемая опора нашего суверенитета и процветания.

День России — государственный праздник РФ, отмечается с 1992 года.

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