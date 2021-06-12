Светлана Разворотнева поделилась инициативой снижения платежей за услуги ЖКХ в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой

Фото: Екатерина Бибикова

В преддверии Дня России член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева рассказала в беседе с телеведущей и актрисой Лерой Кудрявцевой о ряде инициатив, реализации которых планирует активно добиваться. По мнению активистки, экономические и социальные потрясения, с которыми столкнулся мир в связи с коронавирусной инфекцией, вынуждают по-новому взглянуть на взаимоотношения общества и государства. Впервые за многие годы наиболее значимыми для россиян становятся идеи гуманизма, сохранения моральных ценностей, а также цивилизованное отношение людей друг к другу и окружающей среде.

В ходе прямого эфира с телеведущей Светлана Разворотнева сообщила подписчикам «Инстаграма», что активно выступает за снижение платежей за услуги ЖКХ на 30 процентов. Реализации государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах, введение прозрачной системы расчетов с поставщиками ресурсов, а также отказ от ежегодного обязательного повышения тарифов — комплекс мер, понятный всем.

— Россияне не должны так много платить за коммунальные услуги в стране, где дешевые газ и электричество, — заявила Разворотнева.

Еще один из наболевших для россиян вопросов – доступное жилье, считает правозащитница. Это даст экономическую стабильность многим семьям, а дети из них будут расти в более комфортных жилищных и финансовых условиях.

— Совершая многочисленные поездки по стране и, общаясь с гражданами, я пришла к выводу, что одной из сложнейших проблем современной России является невозможность для большинства россиян улучшить свои жилищные условия, — рассказала Разворотнева.

По ее мнению, реальное решение жилищных проблем для граждан с невысокими доходами невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма и введения новой формы социальной поддержки — субсидии на найм. Она поддержит малоимущие семьи, которые вынуждены арендовать квартиры и тратить на их оплату большую часть своего дохода.

В ходе беседы с телеведущей Светлана Разворотнева отметила, что как мать двоих сыновей понимает, насколько сложно растить детей. Поэтому так важно в том числе обеспечить каждый район столицы бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, вернуть бесплатную продленку в московские школы и гарантировать бесплатный проезд до мест учебы детей. В частности, ребятам до четырнадцати лет нужно предоставить бесплатный ежегодный отдых или компенсацию за него.

— Многие меры поддержки, даже в таком богатом регионе, как Москва, рассчитаны на людей до четырнадцати лет. При этом у родителей старшеклассников и студентов гораздо больше расходов. Возможно, самым серьезными из них является плата за учебу в колледжах и вузах, — сказала правозащитница.

Для решения этой задачи Разворотнева предлагает увеличить количество целевых мест в средних и высших учебных заведениях и сохранить все возможные социальные льготы, положенные детям, до момента завершения их образования.

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала инициативы Светланы Разворотневой и пожелала ей успехов в правозащитной деятельности.