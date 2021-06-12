Доктор Румянцев призвал москвичей выразить любовь к России заботой о своем здоровье

Фото: Пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев в День России призвал москвичей сделать вклад в благополучие Родины через заботу о своем здоровье.

— Здоровый человек — это счастливый человек. Если все мы начнем внимательнее относиться к себе, думать о своем здоровье, проходить регулярные обследования, то это пойдет на пользу и человеку в отдельности, и стране в целом. Развитие здравоохранения — это вклад в самое ценное, что есть у России, — ее граждан, — заявил доктор Румянцев.

Академик РАН подчеркнул, что двукратное увеличение финансирования здравоохранения позволит внедрять новые медицинские технологии, строить и оснащать новые медучреждения, платить врачам достойную зарплату, готовить компетентных специалистов. Кроме того, увеличение расходов позволит обеспечить детей бесплатными лекарствами, пенсионеров — ежегодной путевкой в санаторий.

Бесплатные лекарства для детей и путевки для представителей старшего поколения — это не дополнительная нагрузка на бюджет, как думают некоторые. Это прямые инвестиции в человеческий капитал, заявил Александр Румянцев.

Главный детский онколог-гематолог пожелал москвичам достигать успеха в своей профессии вместе со страной, вспомнил достижения в своем направлении — детской гематологии-онкологии.

— Мы добились того, что от детского рака в нашей стране вылечиваются 82 процента детей, а в Москве — больше 90 процентов. Мы стали применять детские протоколы для лечения взрослых до тридцати лет и пришли к таким же впечатляющим результатам. Желаю вам достигать по жизни больших и уверенных побед! — пожелал доктор.