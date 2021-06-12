Путин проведет отдельную пресс-конференцию в Женеве после встречи с Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отдельно выйдет на общение с прессой в Женеве, где 16 июня должна состояться его встреча с президентом США Джо Байденом. Об этом в субботу, 12 июня, журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль осведомлен о том, что Байден запланировал аналогичную пресс-конференцию.

Пресс-секретарь предположил, что отдельные встречи с журналистами являются постоянной практикой президента Америки.

Песков напомнил, что Байден отдельно общался с прессой после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которые состоялись в английском Корнуолле 10 июня, пишет РИА Новости.

Напомним, саммит с участием Путина и Байдена состоится 16 июня. Он пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения.

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