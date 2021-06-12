Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин проведет отдельную пресс-конференцию в Женеве после встречи с Байденом
Фото: Администрация президента РФ

Путин проведет отдельную пресс-конференцию в Женеве после встречи с Байденом

Полина Долганова

Политика

Президент России Владимир Путин отдельно выйдет на общение с прессой в Женеве, где 16 июня должна состояться его встреча с президентом США Джо Байденом. Об этом в субботу, 12 июня, журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль осведомлен о том, что Байден запланировал аналогичную пресс-конференцию.

Пресс-секретарь предположил, что отдельные встречи с журналистами являются постоянной практикой президента Америки.

Песков напомнил, что Байден отдельно общался с прессой после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которые состоялись в английском Корнуолле 10 июня, пишет РИА Новости.

Напомним, саммит с участием Путина и Байдена состоится 16 июня. Он пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения.

Читайте также: Журнал Time поместил на обложку Байдена с отражением Путина в очках

Владимир Путинмеждународный саммитДжо Байден
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте