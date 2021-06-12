Дмитрий Певцов предложил перенести празднование Дня России на другой день

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Народный артист России и общественный деятель Дмитрий Певцов в своем послании к молодым представителям СМИ предложил перенести празднование Дня России на дату, «действительно связанную с объединением российского народа». По словам артиста, 12 июня знаменует развал большой страны, а не объединение.

Предложение о возрождении государственной идеологии также стало центральной темой обращения Дмитрия Певцова к российским журналистам. Артист уверен, именно молодежные СМИ могут и обязаны найти свой особый подход к аудитории. Во времена засилья фейковой информации важно научиться разбираться, где ложь, а где правда. Он обратил внимание и на роль СМИ в защите русской культуры и русского языка.

— За малым - следует большое! Сначала мы теряем русскую речь, потом теряем русскую культуру, забываем нашу историю, – отметил Певцов. – А знать и помнить историю обязательно надо. Вот сегодня День России. Такой объединяющий праздник обязательно нужен. Но сегодня ли? Эта дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР. По сути, она знаменует развал страны, которую строили ваши дедушки и бабушки, в которой родились ваши мамы и папы. Я считаю, надо изменить дату празднования Дня России.

В качестве альтернативы Певцов предложил 30 декабря, когда в 1922 году осколки Российской империи объединились и стали большим Советским Союзом. Или важная дата новой истории России - 18 марта. День, когда в Россию вернулся Крым. Это – настоящий день объединения, по мнению артиста.

Академик Международной академии телевидения и радио Александр Айгистов поддержал мнение Дмитрия Певцова, что необходимо выстраивать новые подходы к работе СМИ, основанные на общей идеологии.

— Сейчас СМИ зачастую дают примеры хайпа, ориентируют детей и молодежь на «истории успеха», где успехом становятся деньги и дутая популярность. Мы должны давать оценку историческим событиям и думать, на чем воспитываем своих детей, — отметил Айгистов.