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Гастроэнтеролог рассказала, c чем нельзя сочетать алкоголь
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Гастроэнтеролог рассказала, c чем нельзя сочетать алкоголь

Юлия Курганова

Общество

Гастроэнтеролог Анна Денисова рассказала, каких сочетаний спиртных напитков и продуктов необходимо избегать.

— С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби — приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями — гастритом или язвой — эти продукты могут вызвать обострение. На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита, и пациента приходится госпитализировать, — рассказала врач.

Она добавила, что важно ограничивать дозировку спиртного: один-два бокала вина в день, скорее всего, не отразятся на здоровье. Но бутылка вина в день, тем более без закуски, почти гарантированно приведет к обострению панкреатита, гастрита или язвы, передает РИА Новости.

Ранее врачи назвали провоцирующие развитие артрита напитки.

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