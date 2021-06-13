Более 47 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России» в шести городах

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Фестиваль «Блогеры России» состоялся в шести регионах России. Его посетили 47,5 тысячи человек.

Мероприятие провели для гостей и жителей Владивостока, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Сочи и Санкт-Петербурга.

— Прошли долгожданные концерты и встречи со звездными артистами: в Олимпийском парке федеральной территории «Сириус» выступил хип-хоп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер Тимати, на площадке в Красноярске — видеоблогер Егор Шип, в Екатеринбурге — блогер, капер и рэпер Женя Ершов, а в Санкт-Петербурге — одна из самых популярных блогеров-подростков Катя Адушкина, — пояснили в пресс-службе организаторов.

Кроме того, со своими фанатами в указанных городах встретились и другие известные современные блогеры. Они проводили автограф-сессии, отвечали на вопросы гостей, а также организовали розыгрыши призов, передает деловая газета «Взгляд». Завершился фестиваль масштабным флешмобом «Воздушная красота». В небо был поднят флаг России, созданный участниками мероприятия. Помимо этого, был проведен конкурс на лучшее фото на фоне полотна-триколора.

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