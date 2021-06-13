Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 47 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России» в шести городах
Фото: Pixabay

Более 47 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России» в шести городах

Елена Фролова

Развлечения

Фестиваль «Блогеры России» состоялся в шести регионах России. Его посетили 47,5 тысячи человек.

Мероприятие провели для гостей и жителей Владивостока, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Сочи и Санкт-Петербурга.

— Прошли долгожданные концерты и встречи со звездными артистами: в Олимпийском парке федеральной территории «Сириус» выступил хип-хоп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер Тимати, на площадке в Красноярске — видеоблогер Егор Шип, в Екатеринбурге — блогер, капер и рэпер Женя Ершов, а в Санкт-Петербурге — одна из самых популярных блогеров-подростков Катя Адушкина, — пояснили в пресс-службе организаторов.

Кроме того, со своими фанатами в указанных городах встретились и другие известные современные блогеры. Они проводили автограф-сессии, отвечали на вопросы гостей, а также организовали розыгрыши призов, передает деловая газета «Взгляд». Завершился фестиваль масштабным флешмобом «Воздушная красота». В небо был поднят флаг России, созданный участниками мероприятия. Помимо этого, был проведен конкурс на лучшее фото на фоне полотна-триколора.

Читайте также: Роман Романенко запустил дрон с надписью «Россия — страна первых»

фестивальгорода Россииблогер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте