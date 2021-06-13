Гинеколог рассказала, что делать в жару и при приливах в климакс

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Синоптики прогнозируют во второй половине июня тридцатиградусную жару. Женщинам, испытывающим во время климакса приливы жара, стоит посетить доктора для подбора препаратов, которые помогут с некомфортными ощущениями при высокой температуре воздуха на улице. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач, акушер-гинеколог Мария Губарева.

По ее словам, после консультации доктор назначит женщине определенное индивидуальное лечение.

— Все зависит от яркости проявлений. Либо это будут фитоэстрогены, либо нейролептики, либо гормонотерапия. Все зависит от выраженности проявлений и от факторов риска, — отмечает врач.

Как ранее писала «ВМ», о приближающемся климаксе у женщины свидетельствуют длительные задержки менструации, которые сопровождаются приливами жара, потливостью во время сна, раздражительностью и плохим отдыхом ночью.

Кроме того, во время климакса женщине нужно пересмотреть рацион питания. Он должен быть составлен исходя из особенностей ее организма. Однако творожные продукты, рыба и яйца должны быть обязательно.

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