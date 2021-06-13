Ученые сообщили о появлении новых симптомов коронавируса
Общие симптомы коронавирусной инфекции претерпели некоторые изменения. Об этом заявила группа исследователей из Королевского лондонского колледжа.
Национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет лихорадку, продолжительный кашель и потерю вкуса и обоняния в качестве главных признаков COVID-19.
Однако британские ученые пришли к выводу, что самыми распространенными симптомами коронавируса стали головная боль, насморк и дискомфорт в горле.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь относит к основным предпосылкам инфекции лихорадку, сухой кашель и утомляемость, пишет Mirror.
Ранее ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19. Коронавирусная инфекция может стать причиной развития синдрома Гийена — Барре.
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