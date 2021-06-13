Ученые сообщили о появлении новых симптомов коронавируса

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Общие симптомы коронавирусной инфекции претерпели некоторые изменения. Об этом заявила группа исследователей из Королевского лондонского колледжа.

Национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет лихорадку, продолжительный кашель и потерю вкуса и обоняния в качестве главных признаков COVID-19.

Однако британские ученые пришли к выводу, что самыми распространенными симптомами коронавируса стали головная боль, насморк и дискомфорт в горле.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь относит к основным предпосылкам инфекции лихорадку, сухой кашель и утомляемость, пишет Mirror.

Ранее ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19. Коронавирусная инфекция может стать причиной развития синдрома Гийена — Барре.

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