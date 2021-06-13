Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые сообщили о появлении новых симптомов коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ученые сообщили о появлении новых симптомов коронавируса

Полина Долганова

Общество

Общие симптомы коронавирусной инфекции претерпели некоторые изменения. Об этом заявила группа исследователей из Королевского лондонского колледжа.

Национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет лихорадку, продолжительный кашель и потерю вкуса и обоняния в качестве главных признаков COVID-19.

Однако британские ученые пришли к выводу, что самыми распространенными симптомами коронавируса стали головная боль, насморк и дискомфорт в горле.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь относит к основным предпосылкам инфекции лихорадку, сухой кашель и утомляемость, пишет Mirror.

Ранее ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19. Коронавирусная инфекция может стать причиной развития синдрома Гийена — Барре.

Читайте также: Подмосковный врач рассказала, как отличить аллергию от коронавирусной инфекции

коронавируссимптомыученые
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте