Медики объяснили, почему опасно купаться в непроверенных водоемах

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Почему купание в водоемах, несоответствующих санитарным требованиям, может представлять опасность для здоровья, объяснили врач-иммунолог Владимир Болибок и специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— Проверку рек, озер и прудов на пригодность для купания организуют в первую очередь ради безопасности самих граждан. Официально отведенные для массовых купаний места специалисты проверяют на предмет наличия разного рода загрязнений: бактерий и вирусов, промышленных стоков, радиоактивности, — подчеркнул Владимир Болибок.

По его словам, когда речь идет об инфекциях, то для начала проводится исследование кишечной палочки, которая может оказываться в водоемах не только от человека, но и от животных, отмечает RT.

В свою очередь Владислав Жемчугов напомнил, что на дне озер, прудов и рек могут находиться и различные бытовые отходы.

— При ныряниях человек может удариться, зацепиться за обрывки сетей, веревки — все это является механическими препятствиями. А с точки зрения бактериологии этот мусор может стать причиной чего угодно, — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что подобные отходы могут стать источником заражения человека такими заболеваниями, как дизентерия, брюшной тиф, вирусный гепатит А.

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