Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 3038 пациентов за последние сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

После прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели еще 3038 пациентов за последние сутки. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает Telegram-канал оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего за время пандемии в Москве от COVID-19 излечились 1 093 738 граждан.

Фото: Оперштаб

За 24 часа было подтверждено 7704 новых случая заболевания, 1573 человека были госпитализированы, 69 пациентов скончались.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал героической работу столичных соцработников во время пандемии.

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