Тимофей Баженов: Снижение скорости арендных электросамокатов сбережет детей и пенсионеров от травм

Фото: Максим Манюров

Дептранс Москвы ужесточил правила проката электросамокатов. Теперь вблизи парков прокатные самокаты будут автоматически снижать скорость. Телеведущий Тимофей Баженов поддержал решение департамента.

Увеличение количества несчастных случаев с участием самокатов потребовало срочных решений на уровне города. Наезды на пешеходов нередко происходят по вине водителей прокатных транспортных средств, превышающих скорость пешеходного потока. Наибольшей угрозе подвергаются дети и люди пожилого возраста.

Лидер общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал решение Дептранса:

— Самокаты — это перспективный вид индивидуального городского транспорта. Они современны и экологичны, но при скоростной езде необходимо в первую очередь думать о безопасности окружающих. Убежден, снижение скорости арендных электросамокатов сбережет детей и пенсионеров от опасных травм.

Меры по принудительному снижению скорости арендованных самокатов вблизи парков и зон отдыха помогут минимизировать количество несчастных случаев, добавил журналист.

По данным Дептранса, популярность самокатов в Москве растет с каждым днем. Еще в 2020 году на самокатах было совершено 2 млн поездок. В 2021 году зафиксировано 2 млн поездок только за первые два месяца года. Эксперты напоминают, что безопасная скорость для езды по городу, в парках и других общественных местах — 15–20 км/ч. Москвичей на личных самокатах тоже просят соблюдать скоростной режим. Разгоняться выше рекомендованной скорости можно только в местах с низким скоплением людей.