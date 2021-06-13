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Тимофей Баженов: Снижение скорости арендных электросамокатов сбережет детей и пенсионеров от травм
Фото: Максим Манюров

Тимофей Баженов: Снижение скорости арендных электросамокатов сбережет детей и пенсионеров от травм

Павел Гриднев

Общество

Дептранс Москвы ужесточил правила проката электросамокатов. Теперь вблизи парков прокатные самокаты будут автоматически снижать скорость. Телеведущий Тимофей Баженов поддержал решение департамента.

Увеличение количества несчастных случаев с участием самокатов потребовало срочных решений на уровне города. Наезды на пешеходов нередко происходят по вине водителей прокатных транспортных средств, превышающих скорость пешеходного потока. Наибольшей угрозе подвергаются дети и люди пожилого возраста.

Лидер общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал решение Дептранса:

— Самокаты — это перспективный вид индивидуального городского транспорта. Они современны и экологичны, но при скоростной езде необходимо в первую очередь думать о безопасности окружающих. Убежден, снижение скорости арендных электросамокатов сбережет детей и пенсионеров от опасных травм.

Меры по принудительному снижению скорости арендованных самокатов вблизи парков и зон отдыха помогут минимизировать количество несчастных случаев, добавил журналист.

По данным Дептранса, популярность самокатов в Москве растет с каждым днем. Еще в 2020 году на самокатах было совершено 2 млн поездок. В 2021 году зафиксировано 2 млн поездок только за первые два месяца года. Эксперты напоминают, что безопасная скорость для езды по городу, в парках и других общественных местах — 15–20 км/ч. Москвичей на личных самокатах тоже просят соблюдать скоростной режим. Разгоняться выше рекомендованной скорости можно только в местах с низким скоплением людей.

электросамокатыДепартамент транспорта Москвыроссийский журналист
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