Захарова прокомментировала заявление «Большой семерки» о России

Фото: МИД РФ

Страны «Большой семерки» (G7) должны доказать свою «предсказуемость» в отношениях с Россией. Об этом в воскресенье, 13 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это мнение представитель российского внешнеполитического ведомства высказала в связи с коммюнике по итогу саммита G7 в Англии. В нем говорится, что страны «Большой семерки» поддерживают территориальную целостность Украины и призывают Россию к «снижению напряженности» в регионе. Также в опубликованном заявлении отмечается, что Россия якобы является стороной конфликта, а не посредником, передает РИА Новости.

По мнению Захаровой, если страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, им стоит обратить внимание в этом вопросе в первую очередь на себя, так как наша страна уже подтвердила свою предсказуемость.

— Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за «семеркой», у которой с этой сферой не очень, — написала она в Telegram.

Ранее Мария Захарова прокомментировала казус на польском телевидении. Во время трансляции матча Евро-2020 на одном из каналов произошел необычный случай: при проказе графика ближайших матчей были перепутаны названия и флаги ряда стран. Затронул этот казус и Россию: сборная Украины была представлена под российским триколором.

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