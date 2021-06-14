Наказание за покупку алкоголя для детей хотят ужесточить в России

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Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой внести поправки в законодательство в части наказания за приобретение алкогольных напитков для последующей передачи несовершеннолетним.

В соответствующем письме министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву общественник напомнил о случаях, когда взрослые безвозмездно или за определенную плату покупают алкогольную продукцию и передают ее детям. При этом законодательно в России не установлена ответственность за подобные действия.

Хамзаев предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях дополнения, приравнивающие покупку спиртного для последующей передачи детям к вовлечению несовершеннолетних в потребление алкогольной продукции.

Кроме того, автор инициативы предложил внести поправки в Уголовный кодекс, приравняв повторное приобретение алкогольной продукции для последующей передачи детям к повторной розничной продаже алкоголя несовершеннолетнему, сообщает RT.

Ранее стало известно, что в России в 2020 году выросла смертность от злоупотребления алкоголем.

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