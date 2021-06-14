«Плюнул в лицо»: Прохор Шаляпин рассказал о нападении соседа из-за парковки

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Российский певец Прохор Шаляпин повздорил с соседом из-за парковки. По словам артиста, конфликт назрел после установки шлагбаума во дворе «сталинки», где он живет уже много лет.

Певец жалуется, что некоторые жильцы угрожают соседям, согласившимся закрыть территорию двора.

— Недавно приехал, сзади пристраивается машина. Я понимаю, что он хочет за мной проскочить, стою и жду. Мне сигналят, потом выскочил сосед. Стали кричать и ругаться. Он начал угрожать, после чего плюнул мне в лицо. Впервые в жизни харкнули, — рассказал Шаляпин в эфире шоу «Звезды сошлись».

Сосед звезды, который также пришел в студию, раскаяние не испытывает. Он заявил, что будет добиваться демонтажа шлагбаума. По словам мужчины, его мама умерла год назад из-за того, что скорая не смогла заехать в закрытый двор.

Ранее Шаляпин рассказал о своей роли в борьбе внучки Гурченко за наследство актрисы.

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