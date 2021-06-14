Диетолог Русакова перечислила вредные для здоровья сочетания продуктов

Фото: Pixabay

Сочетание сложных продуктов, а также сахара и жира во время одного приема пищи могут стать причиной проблем со здоровьем. Врач-диетолог Дарья Русакова назвала самые вредные комбинации.

По ее словам, не все продукты подходят друг другу. Некоторые из полюбившихся россиянам пищевых товаров в сочетании с другими могут обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, стать причиной развития панкреатита или холецистита.

В списке вредных сочетаний, по мнению эксперта, находятся сахар, жиры, нетрадиционная пища и соль.

— Любая комбинация сложных сочетаний продуктов, если у человека есть хронические заболевания в стадии ремиссии, может вызвать обострение, — подчеркнула Дарья Русакова.

Она также добавила, что к подобной вредной пище относится все жареное, кислое, острое и большое количество фруктовых кислот, отмечает Nation News. Как пояснила диетолог, фруктовые кислоты дают огромную нагрузку на печень и поджелудочную железу. В связи с этим могут развиться холецистит или панкреатит, либо произойти нарушение работы печени и выведения желчи из организма. По словам специалиста, кишечную непроходимость может вызвать большое количество употребленной хурмы у людей, предрасположенных к этому. Провокатором проблем со здоровьем также может стать чрезмерное употребление соли. В данном случае речь идет о сочетании нескольких маринованных продуктов в одном блюде.

Читайте также: Диетолог рассказал, как обезжиренные молочные продукты влияют на фигуру